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СВОих не бросаем
27 Сентября , 10:01

Депутаты Башкирии отправили на передовую комплексы РЭБ

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Депутаты Госсобрания Башкирии отправили в зону проведения спецоперации комплексы и системы радиоэлектронной борьбы, передает пресс-служба Курултая РБ. Известно, что на передовую доставят свыше 200 видов техники, включая рации нового поколения и средства РЭБ.

«К линии фронта отправлена партия груза, собранная депутатами по запросам самих бойцов и командиров боевых подразделений, в которых несут службу военнослужащие из нашей республики. Установки РЭБ остро необходимы, в том числе санитарным автомобилям, которые работают на передовой и вывозят с поля боя раненых. Закуплены дроны, тепловизоры, а также медицинские препараты, пиломатериалы, тепловые пушки, компрессоры и многое другое. Держим связь с нашими ребятами и стараемся оперативно реагировать на их запросы. Помогаем всем подразделениям, где служат наши земляки», — прокомментировал председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

Колонну сопровождает вице-спикер парламента Салават Хусаинов. Маршрут гуманитарной колонны пролегает по всей линии боевого соприкосновения.

Ранее депутаты Башкирии собрали 45 млн рублей для СВО.

Автор:Иван Вавилов
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