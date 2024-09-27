Депутаты Башкирии отправили на передовую комплексы РЭБ

Депутаты Госсобрания Башкирии отправили в зону проведения спецоперации комплексы и системы радиоэлектронной борьбы, передает пресс-служба Курултая РБ. Известно, что на передовую доставят свыше 200 видов техники, включая рации нового поколения и средства РЭБ.
«К линии фронта отправлена партия груза, собранная депутатами по запросам самих бойцов и командиров боевых подразделений, в которых несут службу военнослужащие из нашей республики. Установки РЭБ остро необходимы, в том числе санитарным автомобилям, которые работают на передовой и вывозят с поля боя раненых. Закуплены дроны, тепловизоры, а также медицинские препараты, пиломатериалы, тепловые пушки, компрессоры и многое другое. Держим связь с нашими ребятами и стараемся оперативно реагировать на их запросы. Помогаем всем подразделениям, где служат наши земляки», — прокомментировал председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.
Колонну сопровождает вице-спикер парламента Салават Хусаинов. Маршрут гуманитарной колонны пролегает по всей линии боевого соприкосновения.
Ранее депутаты Башкирии собрали 45 млн рублей для СВО.