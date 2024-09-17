Участник СВО из Башкирии взял «опорник» ВСУ

Участник специальной военной операции из Башкирии с позывным «Марс» проявил отвагу и героизм при выполнении боевых задач. Его штурмовая группа заняла опорный пункт противника, уничтожила солдат ВСУ и удерживала позиции до прихода основных подразделений Вооружённых сил России. О подвиге нашего бойца говорится в благодарственном письме командира войсковой части, которое получила администрация Янаульского района.

В шесть утра 11 июля 2024 года «Марс» и его товарищи приступили к штурму позиций противника. Их действия прикрывала группа огневой поддержки, создавая дымовую завесу. «Марс» умело воспользовался складками местности, что позволило ему незаметно подобраться к вражеским позициям. Боец спрыгнул в окоп противника и начал зачистку. Во время боя «Марс» лично уничтожил троих солдат ВСУ.

Командование пишет, что в результате смелых действий башкирского воина был захвачен пулемёт иностранного производства и боеприпасы к нему. После успешного выполнения боевой задачи группа «Марса» не покинула опорный пункт, а продолжала удерживать его ещё пять суток до прибытия основных сил.

Подвиг «Марса» стал ярким примером самоотверженности, вдохновившим остальных бойцов на дальнейшие действия, отмечается в письме командира его части.

Жители Башкирии могут присоединиться к своим землякам, которые несут службу на Донбассе. Для этого необходимо подписать контракт с минобороны. Напомним, президент России подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам военной операции, которые заключили контракт в период с 1 августа по 31 декабря. Ранее в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличился размер единовременной выплаты контрактникам. Таким образом, с учётом федеральных выплат, военнослужащие от Башкирии суммарно единовременно получат 1 млн 205 тысяч рублей. Срок повышенных выплат указом Главы Башкирии продлён до 31 октября текущего года.

Добавим, будущие контрактники могут служить на СВО «по отношению». Иными словами, человек может подписать контракт с оборонным ведомством страны и изъявить желание отправиться в подразделение, где служат его родные и близкие. Для этого соглашение подписывается непосредственно с воинской частью, где находятся товарищи бойца.

Все вопросы можно задать по номеру Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Ранее правительство России подготовило законопроект о дополнительных мерах поддержки участников СВО.