Жительница Башкирии отправила на фронт свежий картофель

Пенсионерка в Башкирии отправила в зону специальной военной операции часть нового урожая картофеля. О поступке 83-летней Валентины Ивановой рассказал главы администрации Туймазинского района Айдар Суфиянов.

Валентина Васильевна живёт в селе Дуслык. В минувшие выходные она собрала новый урожай картофеля. Четыре мешка клубней решила передать землякам, которые сейчас выполняют боевые задачи на передовой.

«Пусть ребята поедят свежей родной картошечки и будут сильными и здоровыми», — говорит Валентина Иванова.



По словам Айдара Суфиянова, она постоянно помогает местному волонтёрскому клубу «Добрые сердца».

«Передаёт средства на закупку расходных материалов для плетения маскировочных сетей. Помогает землякам-военнослужащим Валентина Васильевна в память об отце-фронтовике, воевавшем в Великую Отечественную войну, и маме — труженице тыла», — пишет Айдар Суфиянов в своём telegram-канале.