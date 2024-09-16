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16 Сентября , 11:08

Жительница Башкирии отправила на фронт свежий картофель

telegram-канал главы администрации Туймазинского района Айдара Суфиянова
Фото:telegram-канал главы администрации Туймазинского района Айдара Суфиянова

Пенсионерка в Башкирии отправила в зону специальной военной операции часть нового урожая картофеля. О поступке 83-летней Валентины Ивановой рассказал главы администрации Туймазинского района Айдар Суфиянов.

Валентина Васильевна живёт в селе Дуслык. В минувшие выходные она собрала новый урожай картофеля. Четыре мешка клубней решила передать землякам, которые сейчас выполняют боевые задачи на передовой.

«Пусть ребята поедят свежей родной картошечки и будут сильными и здоровыми», — говорит Валентина Иванова.

По словам Айдара Суфиянова, она постоянно помогает местному волонтёрскому клубу «Добрые сердца».

«Передаёт средства на закупку расходных материалов для плетения маскировочных сетей. Помогает землякам-военнослужащим Валентина Васильевна в память об отце-фронтовике, воевавшем в Великую Отечественную войну, и маме — труженице тыла», — пишет Айдар Суфиянов в своём telegram-канале.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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