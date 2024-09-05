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СВОих не бросаем
5 Сентября , 18:51

Радий Хабиров рассказал, как изменился Красный Луч за шесть лет

Уже многие годы Башкортостан оказывает шефскую помощь достаточно большому городу Луганской Народной Республики — Красному Лучу. Об изменениях, которые произошли в городе нового региона РФ, рассказал Глава Башкирии на своих страницах в соцсетях.

«Для нас это очень важная миссия, потому что именно на территории Красного Луча, в селе Покровское, погиб и похоронен наш легендарный герой Минигали Шаймуратов, — подчеркнул Радий Хабиров. — Все эти годы мы помогали строить и ремонтировать социальные объекты, в том числе школы, садики. Продолжаем приводить в порядок дороги. В этом году также выполнили целый ряд работ.

Могу поделиться наблюдением. Я хорошо помню Красный Луч образца 2018 года и вижу его сейчас. Это огромная разница. Раньше, когда мы приезжали сюда, никогда не видели людей на улицах. А сейчас видим улыбающихся мужчин, женщин, детей, которые действительно живут в похорошевшем городе».

Глава региона пожелал Красному Лучу, всем луганчанам и жителям новых территорий развития и благополучия.

Автор:Рустем Сагитов
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