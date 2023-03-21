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Сегодня, 16:28

Семьям военнослужащих, направленных в зону СВО, сохранят право на жилье по прежнему месту службы

Семьям военнослужащих, направленных в зону специальной военной операции, сохранят право на жилье по прежнему месту службы. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы. 

Государственная Дума 21 марта приняла в первом чтении законопроект о жилищном обеспечении семей участников СВО.

Члены семей военнослужащих, направленных в зону СВО и за пределы России, смогут продолжать пользоваться служебным жильем по прежнему месту службы. Если жилье съемное, семьям сохранят компенсации за аренду. Размер компенсации не будет зависеть от воинского звания, должности и выслуги лет.

«Принятый законопроект — еще одно решение, направленное на поддержку семей участников СВО, которые сейчас в зоне боевых действий делают все, чтобы защитить нашу страну, обеспечить безопасность граждан. Позаботиться об их близких — наш долг, - подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Это необходимо в тех случаях, когда семья военнослужащего по объективным причинам не может последовать за ним на новое место».  

Закон распространится и на сотрудников войск нацгвардии. 

«Законопроект направлен на повышение мер социальной поддержки в части жилищного обеспечения военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел и членов их семей», — добавил председатель комитета по обороне Андрей Картаполов. 

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