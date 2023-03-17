Сегодня БСТ покажет авторский фильм Азата Садреева «СВОИ» с передовой СВО на Донбассе

Сегодня на телеканале БСТ состоится показ авторского фильма нашего корреспондента Азата Садреева «СВОИ».

Во время очередной командировки на Донбасс он больше месяца провёл с нашими военнослужащими на передовой линии обороны, узнал, какую миссию в зоне СВО выполняют духовные наставники башкирских батальонов и каким образом гуманитарный груз из Башкортостана доходит до своих адресатов. Над фильмом также работала съемочная группа телеканала: оператор Вадим Исламов и водитель Иван Шабрин, которая находилась в длительной командировке в зоне проведения СВО.

Премьера фильма «СВОИ» состоится 17 марта на телеканале БСТ в 23:00.