Участник добровольческого батальона Башкирии доставил гумпомощь на передовую

Участник добровольческого батальона Башкирии Владимир Хлынцев собрал и лично доставил своим сослуживцам в зону проведения СВО гуманитарную помощь. Об этом рассказали в новом выпуске видеопроекта «Время героев», который опубликовал телеграм-канал https://t.me/bashbat02.

Известно, что боец находится на передовой с весны прошлого года. После ранения на фронте он лечился в госпитале и успел побывать дома, в республике, откуда и привез «гуманитарку».

Как подчеркнули авторы «Времени героев», мужество и решительность Хлынцева при исполнении воинского долга отмечены медалью «За отвагу».

Ранее «Башинформ» сообщал, что добровольцы батальона Росгвардии имени Салавата Юлаева стали героями документального фильма «Братья» телеканала RT.