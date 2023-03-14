Уфа присоединилась к федеральному фотопроекту «Жена Героя»

Уфа присоединилась к масштабному фотопроекту «Жена Героя». Его суть в том, что близкие участников СВО фотографируются в кителях своих защитников..

Проект зародился в Самаре. Его придумала Екатерина Колотовкина - супруга командующего 2-й армии и фотограф. В соцсетях эту идею активно поддержали, таким образом, в короткие сроки участниками стали женщины из 50 регионов страны.

Как стало известно агентству «Башинформ» от кураторов проекта, в башкирской столице в акции приняли участие уже более 50 вдов, жен, матерей и сестер. Снимки размещаются на билбордах на улицах Уфы, а также в официальной группе проекта в соцсетях. Они сопровождаются историями участниц: кто-то из них с нетерпением и верой ждет возвращения мужа, отца, сына, брата домой. А кто-то знает, что ее защитник уже никогда не вернется. Так, мама одного из погибших бойцов по имени Гульнара рассказала, что ее раненый сын доставил командира в санчасть, а сам с перебитыми ногами продолжил командовать и вести бой по рации.

«Много гордости за сына. Он молодец - решил, пошел. Я много думаю, а вот если бы не отдавали бы в кадетку, а если не ходил бы в армию, не занимался бы рукопашной борьбой, прыжки с парашютом... Может, этого и не случилось бы...Зачем я допустила? Зачем толкала в медицину?

А что теперь? Мой сын был перебит, но командира доставил в санчасть. Пешком вернулся. Теперь как заместитель и сержант с перебитыми ногами, на которые наложил жгуты, по рации вел бой. Вывел все машины. Он знал, что уже близка помощь. И.... последний осколок в пах....И кровь не остановить», - написала участница акции.