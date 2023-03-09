Глава Башкортостана встретился с матерью, супругой и детьми погибшего добровольца - участника СВО

Сегодня в Туймазах Глава Башкортостана встретился с матерью, супругой и детьми погибшего участника специальной военной операции – сержанта добровольческого батальона имени Героя России Александра Доставалова Рустама Шайхутдинова.

Во время общения с Файмой Афзалтдиновной, Гульназ Зиннуровной, Алиной и Рамазаном Шайхутдиновыми Радий Хабиров выразил им слова соболезнования и поблагодарил маму героя за воспитание сына – патриота и защитника Отечества.

«Я читал и знаю, каким был ваш сын и муж, разговаривал с его командирами, он был очень достойный человек. Наши воины сражаются там героически, и добровольческие батальоны, и контрактники, и мобилизованные. Республика окажет всю необходимую поддержку детям Рустама и я также предлагаю пройти курс лечения и реабилитации в Республиканском кардиодиспансере. Там уже многие мамы были на лечении. Мы знаем, какая это для вас потеря, знайте, что мы будем всегда рядом с вами», - отметил Радий Хабиров.

Руководитель республики передал орден Шаймуратова супруге погибшего воина, которым Рустам награжден за мужество и героизм.

Супруга героя рассказала, что сын Рамазан после завершения класса планирует продолжить учебу в Уфимском кадетском корпусе имени Мусы Гареева. Дочь работает в Туймазах секретарем судебного аппарата мирового судьи.

Радий Хабиров поручил местным властям принять меры по увековечению памяти героя-добровольца. Глава администрации Туймазинского района Айдар Суфиянов отметил, что в память о земляке-герое до 9 мая планируется установление мемориальной доски и открытие Парты Героя в средней школе села Татар-Улканово.

Рустам Назифович Шайхутдинов родился 25 июля 1978 года в деревне Верхний Сардык Туймазинского района.

С 5 по 9 класс обучался в деревне Нижний Сардык Туймазинского района. Зарекомендовал себя как старательный, дисциплинированный ученик. По многим предметам учился на «хорошо». Принимал активное участие во всех внеклассных и общешкольных мероприятиях, общественно полезных делах. Не оставался равнодушным ко всему, что происходит в классе и школе. Поручения классного руководителя и других учителей выполнял добросовестно и без замечаний. Учителя отмечали его активность, отзывчивость, доброжелательность, умение сопереживать, честность, общительность, трудолюбие. Физически был развит и здоров. С учителями и старшими Рустам был вежлив и тактичен. В 1993 году поступил в среднее профессиональное техническое училище №4 города Октябрьского по профессии водитель. С 1996 по 1998 год проходил срочную службу в Вооруженных силах Российской Федерации старшим механиком-водителем танка с ракетно-пушечным вооружением.

После службы в армии работал инспектором в милиции, водителем, занимался сельским предпринимательством.

В зоне проведения специальной военной операции воевал в составе батальона имени Доставалова на должности старшего стрелка.

Погиб 18 января 2023 года при выполнении боевых задач. Указом Президента России награждён орденом Мужества посмертно.