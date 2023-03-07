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Сегодня, 12:22

Абилитационный центр в Уфе готов помочь раненым участникам СВО

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Абилитационный центр регионального отделения Всероссийского общества инвалидов готов помочь участникам специальной военной операции, сообщили информагентству «Башинформ» в общественной палате Башкирии. Накануне в Уфе обсудили вопросы реабилитации башкирских военнослужащих, получивших в СВО ранения, контузии, увечья и заболевания.

В абилитационном центре организованы пятидневные оздоровительные курсы для людей с инвалидностью. В программе реабилитации предусмотрены массажи, прогревания, лечебные и кислородные ванны, светолечение и другие процедуры. Кроме этого, воины могут восстановить своё здоровье в специально оборудованном для адаптивной физической культуры спортивном зале. Занятия проводятся под руководством опытного тренера.

Участники СВО могут записаться на абилитацию по телефону +7 (3472) 53-33-13.  Адрес центра: г. Уфа, ул. Менделеева, 23 (остановка «Трикотажная фабрика»).

Добавим, Глава Башкирии Радий Хабиров предложил открыть в республике госпиталь для воинов, раненных в ходе специальной военной операции. Своё предложение руководитель региона озвучил на встрече с бойцами батальона имени Минигали Шаймуратова, которые получили ранения во время выполнения боевых задач.

«Дома и стены помогают. И у нас все для этого есть – наша медицина хорошо оснащена технологически, у врачей есть необходимый опыт, в том числе полевой хирургии – многие из них выезжали на Донбасс», - подчеркнул он.

Радий Хабиров отметил, что планирует обсудить с минобороны России вопросы организации лечения и реабилитации раненых бойцов в медицинских учреждениях Башкирии.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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