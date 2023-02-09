«Делаем все, чтобы приблизить победу»: волонтеры Чишминского района Башкирии о поддержке бойцов СВО

Активисты волонтерского штаба имени Минигали Шаймуратова и все неравнодушные жители Башкирии продолжают помогать участникам спецоперации России из республики и их семьям. Так, в Чишминском районе поддержку оказывают в том числе представители предпринимательского сообщества и пчеловоды.
«Не только муниципалитет и волонтеры, но и в целом весь район играет большую роль в поддержке участников СВО. Например, предприниматели принимают активное участие в пополнении благотворительного фонда, что, в свою очередь, дает возможность приобретать необходимые технические средства, предметы личной гигиены и транспорт. Особо хочу отметить, что в районе работает 20 точек по плетению маскировочных сетей. Не безучастным осталось и общество пчеловодов. Активистами было собрано и отправлено больше тонны меда, расфасованного в мелкую одноразовую тару. В нашем районе много неравнодушных людей, которые помогают всем, чем могут, чтобы донести до земляков частичку тепла», — поделился глава администрации муниципалитета Ришат Мансуров.
По словам секретаря штаба района при местном отделении «Единой России» Ильвины Байбуриной, работа здесь закипела с самого начала частичной мобилизации.
«Мы разослали объявление о его открытии по всем соцсетям, и с этого времени начали поступать звонки. В первую очередь обратившихся волновали вопросы льгот, когда будут отправляться посылки и что можно в них класть. Сейчас обращаются больше с просьбами бытового характера. Мы совместно с другими службами оперативно реагируем, выезжаем на места и выполняем необходимую работу. К примеру, супруга с двумя малолетними детьми попросила привезти предметы первой необходимости для ребенка, потом помогли ей привезти питание из молочной кухни и забрать рецепты из поликлиники», — рассказала она.
Волонтерам говорит спасибо Расима — мать одного из бойцов СВО.
«Сына мобилизовали в октябре, я осталась одна. Когда возникали какие-то трудности, то обращалась в штаб, и мне всегда оперативно помогали. Вчера привезли дрова для бани, до этого убрали лед с крыши. С похоронами мужа тоже помогли: дали машину, трактор, чтобы почистить снег. Волонтеры Шаймуратова очень внимательные, всегда звонят, спрашивают, как дела. За это я им очень благодарна», — рассказала жительница.
Супруга мобилизованного, мама трех маленьких детей Алия поделилась тем, что активисты помогли ей получить необходимые документы, забрали из роддома, установили пожарный извещатель, поспособствовали переводу старшего ребенка в ближайший к дому детсад.
«Мне приходилось обращаться за помощью, когда у меня сломался электрокотел. Администрация и волонтеры очень быстро решили мой вопрос. Они купили и установили новый. Недавно привезли дрова для бани. Периодически звонят, спрашивают, как дела, нужна ли какая-то помощь», — присоединяется к благодарностям жена добровольца батальона имени Шаймуратова Ольга.
О своей повседневной работе рассказали активисты, волонтеры и просто неравнодушные жители Чишминского района, которые всегда готовы помочь. Так, волонтер Ринат чистит для семей воинов снег с крыш и придомовых территорий, привозит продукты, рубит дрова и старается всегда оказывать поддержку нуждающимся.
Ежедневно в районе заготавливают до 10 кубов колотых дров и развозят близким мобилизованных. Подключаются к всеобщей помощи и активные матери.
«В такое время мы с мамами мобилизованных, контрактников и жителями села Кляшево решили не отставать и помогать нашим бойцам приблизиться к победе. Мы делаем костюмы „Леший“. В этом нам оказывают поддержку администрации района и сельского поселения. Они предоставили сети и доски для работы. В свободное время многие жители приходят и помогают нам. Надеемся, что наш посильный вклад приблизит страну к общей цели», — поделилась мама солдата Гузель.
Кроме того, заботу о семьях проявляют различные профильные службы и ведомства. Так, на страже пожарной безопасности семей мобилизованных и добровольцев стоит служба МЧС.
«Из штаба Шаймуратова к нам поступает информация о проведении профилактических мероприятий с семьями участников СВО: проверки работоспособности и установки пожарных извещателей, проводим осмотр состояния электропроводки, инструктажи, чтобы семья была в полной безопасности», — рассказал инструктор центра службы профилактики пожаров госкомитета Башкирии по ЧС Ильхомжон Ачилов.
Ранее «Башинформ» писал о подвижнической деятельности волонтеров штаба Шаймуратова в Чишминском районе.