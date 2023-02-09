«Делаем все, чтобы приблизить победу»: волонтеры Чишминского района Башкирии о поддержке бойцов СВО

Волонтерам говорит спасибо Расима — мать одного из бойцов СВО.

«Сына мобилизовали в октябре, я осталась одна. Когда возникали какие-то трудности, то обращалась в штаб, и мне всегда оперативно помогали. Вчера привезли дрова для бани, до этого убрали лед с крыши. С похоронами мужа тоже помогли: дали машину, трактор, чтобы почистить снег. Волонтеры Шаймуратова очень внимательные, всегда звонят, спрашивают, как дела. За это я им очень благодарна», — рассказала жительница.

Супруга мобилизованного, мама трех маленьких детей Алия поделилась тем, что активисты помогли ей получить необходимые документы, забрали из роддома, установили пожарный извещатель, поспособствовали переводу старшего ребенка в ближайший к дому детсад.

«Мне приходилось обращаться за помощью, когда у меня сломался электрокотел. Администрация и волонтеры очень быстро решили мой вопрос. Они купили и установили новый. Недавно привезли дрова для бани. Периодически звонят, спрашивают, как дела, нужна ли какая-то помощь», — присоединяется к благодарностям жена добровольца батальона имени Шаймуратова Ольга.

О своей повседневной работе рассказали активисты, волонтеры и просто неравнодушные жители Чишминского района, которые всегда готовы помочь. Так, волонтер Ринат чистит для семей воинов снег с крыш и придомовых территорий, привозит продукты, рубит дрова и старается всегда оказывать поддержку нуждающимся.

Ежедневно в районе заготавливают до 10 кубов колотых дров и развозят близким мобилизованных. Подключаются к всеобщей помощи и активные матери.

«В такое время мы с мамами мобилизованных, контрактников и жителями села Кляшево решили не отставать и помогать нашим бойцам приблизиться к победе. Мы делаем костюмы „Леший“. В этом нам оказывают поддержку администрации района и сельского поселения. Они предоставили сети и доски для работы. В свободное время многие жители приходят и помогают нам. Надеемся, что наш посильный вклад приблизит страну к общей цели», — поделилась мама солдата Гузель.

Кроме того, заботу о семьях проявляют различные профильные службы и ведомства. Так, на страже пожарной безопасности семей мобилизованных и добровольцев стоит служба МЧС.

«Из штаба Шаймуратова к нам поступает информация о проведении профилактических мероприятий с семьями участников СВО: проверки работоспособности и установки пожарных извещателей, проводим осмотр состояния электропроводки, инструктажи, чтобы семья была в полной безопасности», — рассказал инструктор центра службы профилактики пожаров госкомитета Башкирии по ЧС Ильхомжон Ачилов.

Ранее «Башинформ» писал о подвижнической деятельности волонтеров штаба Шаймуратова в Чишминском районе.