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СВОих не бросаем
Вчера, 20:05

В зоне СВО сняли патриотическое видео с воинами из Башкирии

скриншот видео
Фото:скриншот видео

В мессенджере телеграм появилось видео с участием военнослужащих Башкирии, принимающих участие в специальной военной операции. Клир размещён на канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

При монтаже видео авторы использовали материалы, присланные из зоны СВО, в которых демонстрируется отвага, мужество башкирских воинов. Также в видеоряд вмонтирован фрагмент документальных съёмок башкирских кавалеристов в годы Великой Отечественной войны. Клип сопровождается песней в исполнении певца этно-шоу проекта ZAINETDIN Загира Зайнетдинова.

На днях из Уфы в зону СВО вернулась группа военнослужащих из числа мобилизованных, сообщало информагентство «Башинформ». Напомним, бойцы находились в Башкирии в краткосрочном отпуске.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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