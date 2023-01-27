«Лешие» из Башкирии: мастерицы плетут для участников СВО маскировочные халаты

Мастерицы из Туймазинского района начали плести маскировочные халаты «Леший». Они позволяют бойцам быть практически незаметными, сливаться с местностью.



За их создание взялись активистки волонтерского клуба «Маскита». Плетение одного маскхалата занимает порядка 10 дней. Поэтому пока готова только первая партия из 11 штук. Их передали мобилизованным бойцам через военных, которые вернулись домой в отпуск, сообщил глава администрации района Айдар Суфиянов.

Помимо этого, в зону СВО отправили 40 сплетенных маскировочных сетей разного размера, общей длиной более 170 метров. Сейчас в Туймазинском районе насчитывается 8 пунктов плетения масксетей. Их работу организовали местные активистки Лилия Гайнетдинова, Алия Ахмадуллина и Разифа Маннапова.

Ранее «Башинформ» писал о том, что первыми в республике освоили изготовление маскировочных сетей в волонтерском цехе «Шьем для своих!» Стерлибашевского района.