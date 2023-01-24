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СВОих не бросаем
24 Января , 14:35

В Башкирии мастерицы-волонтеры начали отшивать «шаймуратовские» папахи

Эльвира Хамидуллина/ vk.com
Фото:Эльвира Хамидуллина/ vk.com

Ассортимент мастерской «Шьем для своих» в Стерлибашевском районе пополнился еще одним изделием. Мастерицы по просьбе самих военнослужащих начали отшивать папахи, как у легендарного комдива Минигали Шаймуратова.

Как рассказала агентству «Башинформ» куратор проекта Эльвира Хамидуллина, идеей их пошива загорелась одна из волонтеров мастерской, Ильнара Давлетшина. К слову, у женщины в рамках частичной мобилизации для участия в СВО призвали супруга и родного брата.

21 января несколько мастериц раскроили пробный образец, он оказался удачным. Материалы — мех и ткань для подклада, разыскали среди односельчан за несколько часов. Так, общими усилиями, сшили несколько папах. Их уже вручили двум бойцам, которые вернулись на родину в отпуск.

«Обратная связь есть, многие давно мечтали о таком подарке, поэтому были приятно удивлены. Так что в дальнейшем, по возможности, в планах изготовление аналогичных головных уборов», — поделилась Эльвира Хамидуллина.

Напомним, ранее «Башинформ» писал о том, что швейный цех в Стерлибашевском районе открылся в ноябре. Мастерицы на добровольной основе шьют для бойцов балаклавы, теплые толстовки, опознавательные повязки «свой-чужой», спальные мешки, пятиточечники. Кроме того, именно там первыми освоили плетение маскировочных сетей.

Автор:Ляйсан Закирова
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