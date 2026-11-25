Башкирский лыжник, двукратный призёр Олимпийских игр и чемпионата мира Геннадий Ваганов сегодня отмечает 90-летие. Со знаменательным юбилеем легендарного спортсмена поздравил глава Дуванского района Айдар Абдуллин.

Геннадий Викторович родился 25 ноября 1936 года в селе Дуван Дуванского района. Его детство пришлось на тяжёлые военные годы. В непростое время в душе юного мальчика зарождалась любовь к спорту, к лыжам, которая впоследствии стала делом всей его жизни. Первые лыжи появились у него в четырёхлетнем возрасте.

В школьные годы Геннадий Викторович активно участвовал во всех соревнованиях. Его тренером был ветеран Великой Отечественной войны Николай Веремей. Геннадий Викторович служил в Алкино Чишминского района, позже его перевели в Москву. В дальнейшем вся его жизнь была связана со спортом, соревнованиями и достойными победами, прославившими отечественный лыжный спорт.

Геннадию Ваганову удалось поучаствовать в двух подряд зимних Олимпиадах — в 1960-м в американском Скво-Вэлли и в 1964-м в австрийском Инсбруке. Уроженец Дуванского района Башкирии дважды поднимался на третью ступень пьедестала почёта. Знаменитый лыжник на последней своей Олимпиаде взял «бронзу» вместе с Иваном Утробиным, Игорем Ворончихиным и Павлом Кочкиным в эстафете 4х10 км. На австрийской трассе советские лыжники пропустили вперёд финнов и норвежцев.

В Скво-Вэлли Ваганов дважды останавливался в шаге от медалей, став четвёртым в гонках на 15 и 30 км. Также был седьмым в гонке на 50 км. На Олимпийских играх 1964 года он занял 14-е место в гонке на 15 км и 19-е место в гонке на 30 км.

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