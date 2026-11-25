25 ноября 1961 года — ровно 65 лет назад спортивный клуб имени Салавата Юлаева провел свой первый официальный матч в первенстве СССР. Так началась история клуба, который стал частью жизни и сердца многих поколений болельщиков. За эти годы клуб много прошел: были взлеты, падения, золотые медали чемпионата России под руководством Сергея Михалева, Кубок Гагарина с тренером Вячеславом Быковым.
«Очень хотелось бы Кубок Гагарина еще раз увидеть над головой нашей команды», — высказывают свои желания болельщики с «вечно зелеными сердцами».
День рождения команда отметит на домашней игре против минского «Динамо» 26 ноября. Для болельщиков подготовили автограф-сессию с легендами клуба и выступление группы AY YOLA. Также ХК «Салават Юлаев» подготовил лимитированный мерч, вдохновленный Южным Уралом и победой в Кубке Гагарина 2011 года. Также на нем будут изображены памятные элементы с фамилиями игроков разных лет.
Ранее Башинформ публиковал семь невероятных историй от ветеранов ХК «Салават Юлаев» к 60-летнему юбилею.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.