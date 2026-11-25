25 ноября 1961 года — ровно 65 лет назад спортивный клуб имени Салавата Юлаева провел свой первый официальный матч в первенстве СССР. Так началась история клуба, который стал частью жизни и сердца многих поколений болельщиков. За эти годы клуб много прошел: были взлеты, падения, золотые медали чемпионата России под руководством Сергея Михалева, Кубок Гагарина с тренером Вячеславом Быковым.

«Очень хотелось бы Кубок Гагарина еще раз увидеть над головой нашей команды», — высказывают свои желания болельщики с «вечно зелеными сердцами».

День рождения команда отметит на домашней игре против минского «Динамо» 26 ноября. Для болельщиков подготовили автограф-сессию с легендами клуба и выступление группы AY YOLA. Также ХК «Салават Юлаев» подготовил лимитированный мерч, вдохновленный Южным Уралом и победой в Кубке Гагарина 2011 года. Также на нем будут изображены памятные элементы с фамилиями игроков разных лет.

Ранее Башинформ публиковал семь невероятных историй от ветеранов ХК «Салават Юлаев» к 60-летнему юбилею.