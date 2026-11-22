Уфимка Светлана Ганиева завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по пара-джиу-джитсу. Чемпионат мира прошел в Абу-Даби, где сборная России заняла второе место в общем медальном зачёте.

Как отметил глава Советского района Уфы Айдар Базгудинов, Светлана не только талантливая спортсменка, но и специалист по работе с молодёжью, тренер военно-патриотического клуба «Тропа». Светлана Ганиева не впервые добивается успеха на мировой арене: в 2025 году она также стала серебряным призёром чемпионата мира в Бангкоке.