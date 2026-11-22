51-летний боец смешанных единоборств из Башкирии Венер Галиев сразится на ринге с экс-бойцом UFC Дави Рамосом. Поединок состоится на турнире ACA 25 декабря в Санкт-Петербурге.
Галиев одержал две победы в последних двух боях, в августе 2026 года нокаутировал Фелипе Фроеса из Бразилии. В активе ветерана ММА — 38 побед и 15 поражений. 40-летний боец из Бразилии Дави Рамос известен поединком с Исламом Махачевым в UFC. У него — 12 побед и 9 поражений.
Венер Галиев родом из Стерлитамака. Он является двукратным чемпионом мира по боевому самбо, чемпионом мира по панкратиону и чемпионом Европы по универсальному бою.
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