51-летний боец смешанных единоборств из Башкирии Венер Галиев сразится на ринге с экс-бойцом UFC Дави Рамосом. Поединок состоится на турнире ACA 25 декабря в Санкт-Петербурге.

Галиев одержал две победы в последних двух боях, в августе 2026 года нокаутировал Фелипе Фроеса из Бразилии. В активе ветерана ММА — 38 побед и 15 поражений. 40-летний боец из Бразилии Дави Рамос известен поединком с Исламом Махачевым в UFC. У него — 12 побед и 9 поражений.

Венер Галиев родом из Стерлитамака. Он является двукратным чемпионом мира по боевому самбо, чемпионом мира по панкратиону и чемпионом Европы по универсальному бою.