В уфимском Дворце борьбы в эти дни проходит XXIX Спартакиада школьников РБ среди команд школьных спортивных клубов. В её рамках организован республиканский фестиваль «Когда мы едины — мы непобедимы!». Об этом сообщил министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин.
На ковёр вышли сотни юных спортсменов со всей республики. Более 200 мальчишек и 100 девчонок соревнуются в вольной борьбе, свыше 270 юношей сражаются за победу в греко-римской борьбе.
«Видим в их глазах настоящий спортивный огонь и огромное желание побеждать. Это и есть характер нашего Башкортостана!» — написал министр.
Глава ведомства отметил, что с 2019 года в республике успешно развивается проект «Спортивная борьба — в школы Республики Башкортостан»: сегодня в нём участвуют уже более 100 школ. Спортивная борьба реализуется в детско-юношеских спортивных школах и организациях дополнительного образования, а более 170 наставников-тренеров ежедневно готовят юных спортсменов.
«За каждой этой цифрой — колоссальный труд тренеров, поддержка родителей и, конечно, железная воля самих ребят. Поддержим наших юных чемпионов! Пусть этот день станет для них настоящей ступенью к большим победам», — подчеркнул Ильдар Мавлетбердин.
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