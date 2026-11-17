В уфимском Дворце борьбы в эти дни проходит XXIX Спартакиада школьников РБ среди команд школьных спортивных клубов. В её рамках организован республиканский фестиваль «Когда мы едины — мы непобедимы!». Об этом сообщил министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин.

На ковёр вышли сотни юных спортсменов со всей республики. Более 200 мальчишек и 100 девчонок соревнуются в вольной борьбе, свыше 270 юношей сражаются за победу в греко-римской борьбе.

«Видим в их глазах настоящий спортивный огонь и огромное желание побеждать. Это и есть характер нашего Башкортостана!» — написал министр.

Глава ведомства отметил, что с 2019 года в республике успешно развивается проект «Спортивная борьба — в школы Республики Башкортостан»: сегодня в нём участвуют уже более 100 школ. Спортивная борьба реализуется в детско-юношеских спортивных школах и организациях дополнительного образования, а более 170 наставников-тренеров ежедневно готовят юных спортсменов.

«За каждой этой цифрой — колоссальный труд тренеров, поддержка родителей и, конечно, железная воля самих ребят. Поддержим наших юных чемпионов! Пусть этот день станет для них настоящей ступенью к большим победам», — подчеркнул Ильдар Мавлетбердин.