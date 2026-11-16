«Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата обыграл «Адмирал». Игра завершилась со счетом 6:5.

После игры в октябре у уфимцев остался «должок», тогда они потерпели сухое поражение от «моряков». Обе команды на уфимский лед вышли после серии поражений.

На 14-й минуте нападающий уфимцев Егор Сучков, который вернулся в состав после травмы, разогнал атаку «Салавата». «Юлаевцы» быстро перешли в штурм ворот, в ходе которого Данил Алалыкин точно зарядил в дальний угол — 1:0.

Игра команд была равной: и у тех, и у других было много шансов. Хоккеисты «Адмирала» могли пробить Вязового благодаря выходам в контратаку. В конце отрезка «юлаевцы» получили двойное большинство. Экс-игрок уфимской команды Артем Пименов ударил клюшкой Ильдана Газимова и отправился на 4 минуты в штрафбокс. После этого владивостокцы получили еще одно удаление за выброс шайбы. «Юлаевцы» в большинстве забили сразу два гола. Сначала под занавес первого периода молодая звезда Уфы Александр Жаровский с передачи Броссо отправил шайбу в пустой угол. В формате 5 на 4 своим мастерством блеснул все тот же Жаровский, в этот раз он подбросил снаряд на пятак и сам же добил его в сетку — 3:0.

Во второй 20-минутке игроки «Адмирала» стали еще активнее атаковать. Семен Вязовой отразил несколько опасных атак. Но на 28-й минуте уфимский голкипер не смог спасти команду, когда Завгородний прямо перед ним переправил шайбу в сетку. А хозяева не воспользовались полученным большинством в концовке периода — 3:1.