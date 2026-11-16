«Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата обыграл «Адмирал». Игра завершилась со счетом 6:5.
После игры в октябре у уфимцев остался «должок», тогда они потерпели сухое поражение от «моряков». Обе команды на уфимский лед вышли после серии поражений.
На 14-й минуте нападающий уфимцев Егор Сучков, который вернулся в состав после травмы, разогнал атаку «Салавата». «Юлаевцы» быстро перешли в штурм ворот, в ходе которого Данил Алалыкин точно зарядил в дальний угол — 1:0.
Игра команд была равной: и у тех, и у других было много шансов. Хоккеисты «Адмирала» могли пробить Вязового благодаря выходам в контратаку. В конце отрезка «юлаевцы» получили двойное большинство. Экс-игрок уфимской команды Артем Пименов ударил клюшкой Ильдана Газимова и отправился на 4 минуты в штрафбокс. После этого владивостокцы получили еще одно удаление за выброс шайбы. «Юлаевцы» в большинстве забили сразу два гола. Сначала под занавес первого периода молодая звезда Уфы Александр Жаровский с передачи Броссо отправил шайбу в пустой угол. В формате 5 на 4 своим мастерством блеснул все тот же Жаровский, в этот раз он подбросил снаряд на пятак и сам же добил его в сетку — 3:0.
Во второй 20-минутке игроки «Адмирала» стали еще активнее атаковать. Семен Вязовой отразил несколько опасных атак. Но на 28-й минуте уфимский голкипер не смог спасти команду, когда Завгородний прямо перед ним переправил шайбу в сетку. А хозяева не воспользовались полученным большинством в концовке периода — 3:1.
В третьем отрезке команды показали «бразильский хоккей». На 44-й минуте гости сократили отставание до минимума, а спустя четыре минуты сравняли счёт. Уфимцы ответили шайбой Мэттью Маджио, который с точки вбрасывания пробил вратаря гостей. Однако «Адмирал» быстро восстановил равновесие, а затем впервые в матче вышел вперёд. На 53-й минуте Данил Алалыкин подъехал к пятаку и с неудобной позиции вновь сравнял счёт. Все четыре гола были забиты за две минуты.
В концовке встречи команды продолжили обмениваться опасными атаками, а на 57-й минуте Вадим Шипачёв после броска Ярослава Цулыгина, угодившего в штангу, сыграл на добивании и вывел «Салават Юлаев» вперёд. До конца матча счёт остался неизменным и уфимцы сохранили преимущество.
«Салават Юлаев» благодаря победе над «Адмиралом» занял 8-е место в турнирной таблице «Востока», вытеснив «Ак Барс» из кубковой восьмерки. В следующем матче уфимцам предстоит сыграть с астанинским «Барысом».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.