В Уфе стартовал юбилейный сезон Ночной волейбольной лиги

Сегодня в Уфе дали старт юбилейному сезону Ночной волейбольной лиги. Турнир в этом году поставил рекорд — количество команд достигло 50. В течение полугода коллективы из органов власти, ведомств и вузов республики проведут сотни ярких матчей. По инициативе Главы Башкирии Радия Хабирова второй год подряд на паркет выйдут ветераны СВО.
В своей приветственной речи премьер-министр РБ Александр Шельдяев отметил, что всего в республике волейболом занимаются более 90 тысяч человек.
«В регионе созданы все условия, чтобы заниматься спортом. Более 13 500 объектов направлены на поддержку здорового образа жизни наших жителей, до конца года этих их станет еще больше. Мы готовимся к Играм ШОС, которые пройдут в 2028 году в Уфе. Все для того, чтобы все больше детей и молодых людей приобщились к спорту. Участникам желаю красивой зрелищной игры», — сказал Шельдяев.
Вице-премьер Башкирии, президент НВЛ Ирек Сагитов заявил, что это уже пятый сезон соревнований. В этом году чемпионат будет посвящен героям спецоперации и членам их семей.
«Этот год Президентом страны объявлен Годом единства. Волейбол — это командная игра. Только в единстве можно завоевать победу, — сказал Ирек Сагитов. — За 5 лет команды провели более 1 200 матчей, которые объединили 43 тысяч человек. Каждый год мы эти показатели будем улучшать, объединять коллективы разных направлений и продвигать волейбол».
Также слова напутствия участникам передала легендарная шашистка, депутат Госсобрания РБ Тамара Тансыккужина. Она высоко отметила вклад НВЛ в популяризацию волейбола в республике.
Заместитель начальника управления по спорту мэрии Уфы Никита Щемелинин в разговоре с корреспондентом «Башинформа» рассказал о «внутренней кухне» турнира. По его словам, команды разделены на «Супер», «Высшую», «Первую», «Открытую» и «Женскую» лиги по уровню игры.
«В первом сезоне участвовала лишь 21 команда, сегодня участников стало в два раза больше. А в любительской лиге Башкирии соревнуются около 90 команд. Любители волейбола после работы могут прийти на матчи, отдохнуть, улучшить свою физическую форму. Отсюда исходит название — Ночная волейбольная лига. Это полноценный чемпионат, между игроками разворачиваются настоящие спортивные баталии, — рассказал Никита Шемелин. — Турнир проводится на базе „Регион Спорт“, каждый любитель волейбола может почувствовать себя профессиональным спортсменом. Ведётся детальная статистика по каждому игроку, а матчи обслуживают квалифицированные судьи. Мы создали команду администрации города, принимаем участие с самого первого турнира. На любительском уровне держимся на плаву».
Пятый сезон НВЛ стартовал матчем среди команд минздрава РБ и «Газпром межрегионгаз Уфа».
На паркете развернулась настоящая битва. Мощные подачи, самоотверженные блоки и эффектные удары в прыжке — любители волейбола не уступали профессионалам. Команда регионального минздрава больше атаковала, раз за разом набирая очки. «Газовики» сумели взять вверх лишь в одной партии. Мастеровитые «медики» сумели вырвать победу в заключительном отрезке и стартовали в новом сезоне с победы — 2:1.
Во время матча впечатлениями поделился ветеран СВО Андрей Константинов. Он отметил, что спорт помог ему вернуться к привычной жизни.
«Очень крутой матч посмотрели, который меня даже вдохновил на новые победы. Я занимаюсь пауэрлифтингом, спорт в моей жизни играет важнейшую роль. После тяжелого ранения помог мне вернуться к нормальной жизни. Поэтому для нас, ветеранов, такие мероприятия очень важны, они объединяют нас, ветеранов, и всех жителей республики. Мы видим, что сейчас развивается волейбол сидя, в котором наши ветераны также участвуют на всероссийских турнирах. Это помогает нам чувствовать себя частью сообщества», — сказал Андрей.
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