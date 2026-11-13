В Уфе стартовал юбилейный сезон Ночной волейбольной лиги

Сегодня в Уфе дали старт юбилейному сезону Ночной волейбольной лиги. Турнир в этом году поставил рекорд — количество команд достигло 50. В течение полугода коллективы из органов власти, ведомств и вузов республики проведут сотни ярких матчей. По инициативе Главы Башкирии Радия Хабирова второй год подряд на паркет выйдут ветераны СВО.

В своей приветственной речи премьер-министр РБ Александр Шельдяев отметил, что всего в республике волейболом занимаются более 90 тысяч человек.

«В регионе созданы все условия, чтобы заниматься спортом. Более 13 500 объектов направлены на поддержку здорового образа жизни наших жителей, до конца года этих их станет еще больше. Мы готовимся к Играм ШОС, которые пройдут в 2028 году в Уфе. Все для того, чтобы все больше детей и молодых людей приобщились к спорту. Участникам желаю красивой зрелищной игры», — сказал Шельдяев.

Вице-премьер Башкирии, президент НВЛ Ирек Сагитов заявил, что это уже пятый сезон соревнований. В этом году чемпионат будет посвящен героям спецоперации и членам их семей.

«Этот год Президентом страны объявлен Годом единства. Волейбол — это командная игра. Только в единстве можно завоевать победу, — сказал Ирек Сагитов. — За 5 лет команды провели более 1 200 матчей, которые объединили 43 тысяч человек. Каждый год мы эти показатели будем улучшать, объединять коллективы разных направлений и продвигать волейбол».

Также слова напутствия участникам передала легендарная шашистка, депутат Госсобрания РБ Тамара Тансыккужина. Она высоко отметила вклад НВЛ в популяризацию волейбола в республике.