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18:25 (UTC+5), 11 Ноября 2026

В Зауралье чествовали активных представителей «серебряного возраста»

Героями праздника стали более ста человек старшего поколения из Абзелиловского, Баймакского, Бурзянского, Зилаирского, Хайбуллинского, Белорецкого районов и города Сибая.

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Виктория Рахимова для ИА «Башинформ»
Фото: Виктория Рахимова | для ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

Сегодня, 11  ноября, в селе Михайловка Абзелиловского района в новом физкультурно-спортивном зале прошло торжественное мероприятие, посвящённое вручению знаков отличия комплекса ГТО. Героями праздника стали более ста человек старшего поколения из Абзелиловского, Баймакского, Бурзянского, Зилаирского, Хайбуллинского, Белорецкого районов и города Сибая.

Новый зал появился здесь благодаря реакции власти на обращение жителей: год назад они пожаловались на аварийный школьный зал на Прямой линии Главе Башкортостана Радию Хабирову. При поддержке Главы республики и инвесторов — благотворительного фонда Русской медной компании и ООО «Салаватское» — проект реализовали менее чем за год.

Центральным событием стало вручение золотых, серебряных и бронзовых знаков ГТО, а также сертификатов на оздоровительные услуги. Среди награждённых — ветераны труда и отличники профессиональной деятельности. Золотые знаки получили, в частности, Файруза Ласынова, 40 лет проработавшая фельдшером, Адигам Ярмухаметов — почётный гражданин Абзелиловского района, и Хадиса Хилалова, отличник образования РБ.

Обращаясь к участникам торжества, почетные гости — глава администрации Абзелиловского района Айрат Аминев и заместитель министра спорта РБ Игорь Ермилов — подчеркнули, что их пример — лучшее вдохновение для подрастающего поколения.

«Нам часто говорят, что возраст — это ограничение. Но, глядя на вас, я точно знаю: возраст — это всего лишь цифра. Вы выполнили нормативы, которые под силу не каждому молодому человеку», — отметили гости в своей приветственной речи.

Добавим, что динамика сдачи норм ГТО среди представителей старшего поколения впечатляет: если в 2022 году в программе «60+» участвовали 20 пенсионеров, то в 2025 году — уже 105 человек. Всего за прошлый год в районе нормативы выполнили почти 900 человек, более 400 из которых получили золотые знаки.

Праздник завершился музыкальными номерами творческих коллективов и общей фотографией на память.

Виктория Рахимова для ИА Башинформ
Виктория Рахимова для ИА Башинформ
Виктория Рахимова для ИА Башинформ
Виктория Рахимова для ИА Башинформ
Виктория Рахимова для ИА Башинформ
Виктория Рахимова для ИА Башинформ
Фото: Виктория Рахимова | для ИА Башинформ
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