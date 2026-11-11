В Зауралье чествовали активных представителей «серебряного возраста»

Сегодня, 11 ноября, в селе Михайловка Абзелиловского района в новом физкультурно-спортивном зале прошло торжественное мероприятие, посвящённое вручению знаков отличия комплекса ГТО. Героями праздника стали более ста человек старшего поколения из Абзелиловского, Баймакского, Бурзянского, Зилаирского, Хайбуллинского, Белорецкого районов и города Сибая.

Новый зал появился здесь благодаря реакции власти на обращение жителей: год назад они пожаловались на аварийный школьный зал на Прямой линии Главе Башкортостана Радию Хабирову. При поддержке Главы республики и инвесторов — благотворительного фонда Русской медной компании и ООО «Салаватское» — проект реализовали менее чем за год.

Центральным событием стало вручение золотых, серебряных и бронзовых знаков ГТО, а также сертификатов на оздоровительные услуги. Среди награждённых — ветераны труда и отличники профессиональной деятельности. Золотые знаки получили, в частности, Файруза Ласынова, 40 лет проработавшая фельдшером, Адигам Ярмухаметов — почётный гражданин Абзелиловского района, и Хадиса Хилалова, отличник образования РБ.

Обращаясь к участникам торжества, почетные гости — глава администрации Абзелиловского района Айрат Аминев и заместитель министра спорта РБ Игорь Ермилов — подчеркнули, что их пример — лучшее вдохновение для подрастающего поколения.

«Нам часто говорят, что возраст — это ограничение. Но, глядя на вас, я точно знаю: возраст — это всего лишь цифра. Вы выполнили нормативы, которые под силу не каждому молодому человеку», — отметили гости в своей приветственной речи.

Добавим, что динамика сдачи норм ГТО среди представителей старшего поколения впечатляет: если в 2022 году в программе «60+» участвовали 20 пенсионеров, то в 2025 году — уже 105 человек. Всего за прошлый год в районе нормативы выполнили почти 900 человек, более 400 из которых получили золотые знаки.

Праздник завершился музыкальными номерами творческих коллективов и общей фотографией на память.