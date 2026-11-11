«Салават Юлаев» в серии буллитов уступил «Нефтехимику»

«Салават Юлаев» сегодня на выезде уступил нижнекамскому «Нефтехимику». Игра завершилась в серии буллитов со счетом 3:4.
Матч начался совсем не по сценарию «Салавата». По броскам и скорости игры преимущество было на стороне «юлаевцев». Но из-за ошибок они трижды сыграли в меньшинстве. Команду спасли и штанга, и сейвы Вязового. Один раз нижнекамцы «простили» гостей, не попав по пустым воротам. «Юлаевцы» в концовке получили большинство, но его не смогли реализовать. По окончанию периода на табло горели — 0:0.
Уфимцы не извлекли уроков из первого периода и продолжили получать удаления. За два периода — 6 штрафов. Четвертое большинство «волки» сумели реализовать и открыли счет. Однако в середине отрезка уфимцы сумели исправиться за свои ошибки, после передачи новичка Артема Земчёнка ответную шайбу забросил Шелдон Ремпал. Канадский легионер стал вторым по очкам в этом сезоне — 23 шайбы.
На 35-й минуте «Салават Юлаев» повел в счете благодаря численному преимуществу. В формате 5 на 3 гол забил Девин Броссо — впрочем, и хозяева допускали много удалений. Пожалуй, эта шайба стала ключевым моментом игры.
В третьем периоде «волки» добавили в атаке и забили два быстрых гола. «Салават» ответил шайбой Артёма Набиева. После дальнего наброса Ярослава Цулыгина нападающий переправил снаряд в ворота — 3:3.
Основное время и овертайм победителя не выявили. В серии послематчевых бросков сильнее оказался «Нефтехимик».
«Салават Юлаев» набрал одно очко и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Впереди уфимцев ждет «зеленое дерби» с «Ак Барсом» в Уфе 12 ноября.
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