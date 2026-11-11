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20:51 (UTC+5), 11 Ноября 2026

Глава Башкирии рекомендовал популяризировать занятия спортом

На Прямой линии с Главой республики состоялось прямое включение из села Михайловка Абзелиловского района, где сегодня прошло большое спортивное мероприятие. Ветеранам спорта Зауралья в торжественной обстановке вручали знаки ГТО.

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»

Зульфира Гиззатова всю жизнь проработала учителем физкультуры в гимназии имени Тагира Кусимова, до сих пор занимается спортом. Сегодня она получила золотой знак ГТО и сертификат.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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 – Отличное предложение, я только поддерживаю, – отметил Радий Хабиров. – Давайте это делать и популяризировать. У меня такое ощущение, что среди старшего поколения желание заботиться о себе, заниматься спортом, в хорошей динамике идет. Спасибо большое, что заботитесь о себе, это очень важно, это ключ к долголетию и здоровой жизни. У нас есть холодный расчет, чтобы вы занимались спортом и были долгое время здоровыми.

Заместитель премьер-министра правительства – министр спорта РБ Руслан Хабибов отметил, что практика, введенная в Башкирии, принята на уровне Минспорта РФ как лучшая и рекомендована другим субъектам страны.

– В этом году мы запланировали выдать 3000 таких сертификатов. А фактически выполнило нормативы ГТО более пяти тысяч человек. Поэтому будем эту работу продолжать. И ещё раз низкий поклон нашим ветеранам, они показывают очень правильный пример для нашей молодёжи, – отметил Руслан Хабибов.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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