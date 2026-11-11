Глава Башкирии рекомендовал популяризировать занятия спортом

– Отличное предложение, я только поддерживаю, – отметил Радий Хабиров. – Давайте это делать и популяризировать. У меня такое ощущение, что среди старшего поколения желание заботиться о себе, заниматься спортом, в хорошей динамике идет. Спасибо большое, что заботитесь о себе, это очень важно, это ключ к долголетию и здоровой жизни. У нас есть холодный расчет, чтобы вы занимались спортом и были долгое время здоровыми.

Заместитель премьер-министра правительства – министр спорта РБ Руслан Хабибов отметил, что практика, введенная в Башкирии, принята на уровне Минспорта РФ как лучшая и рекомендована другим субъектам страны.

– В этом году мы запланировали выдать 3000 таких сертификатов. А фактически выполнило нормативы ГТО более пяти тысяч человек. Поэтому будем эту работу продолжать. И ещё раз низкий поклон нашим ветеранам, они показывают очень правильный пример для нашей молодёжи, – отметил Руслан Хабибов.