Глава Башкирии рекомендовал популяризировать занятия спортом

Зульфира Гиззатова всю жизнь проработала учителем физкультуры в гимназии имени Тагира Кусимова, до сих пор занимается спортом. Сегодня она получила золотой знак ГТО и сертификат.
– Отличное предложение, я только поддерживаю, – отметил Радий Хабиров. – Давайте это делать и популяризировать. У меня такое ощущение, что среди старшего поколения желание заботиться о себе, заниматься спортом, в хорошей динамике идет. Спасибо большое, что заботитесь о себе, это очень важно, это ключ к долголетию и здоровой жизни. У нас есть холодный расчет, чтобы вы занимались спортом и были долгое время здоровыми.
Заместитель премьер-министра правительства – министр спорта РБ Руслан Хабибов отметил, что практика, введенная в Башкирии, принята на уровне Минспорта РФ как лучшая и рекомендована другим субъектам страны.
– В этом году мы запланировали выдать 3000 таких сертификатов. А фактически выполнило нормативы ГТО более пяти тысяч человек. Поэтому будем эту работу продолжать. И ещё раз низкий поклон нашим ветеранам, они показывают очень правильный пример для нашей молодёжи, – отметил Руслан Хабибов.
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