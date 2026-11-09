В Уфе пройдет волейбольный турнир памяти Павла Качкаева

Турнир по волейболу памяти экс-мэра города Павла Качкаева состоится в Уфе 14 ноября. Матчи пройдут в спортивной школе № 34, сообщили в столичной мэрии.
В соревнованиях примут участие сборные команды администраций Уфы, Чишминского района, минЖКХ республики и ВК «Отдушина».
Отмечается, что экс-мэр города Павел Качкаев был большим поклонником волейбола.
«Он уделял большое внимание развитию спортивной инфраструктуры и активно поддерживал различные спортивные инициативы. Любил волейбол и нередко сам выходил на игровую площадку», — рассказали в администрации города.
Депутат Госдумы от Башкирии, бывший мэр Уфы Павел Качкаев скончался на 74-м году жизни.
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