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16:18 (UTC+5), 08 Ноября 2026

Артур Субханкулов сразится за титул чемпиона мира по боксу в Уфе

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минспорт Башкирии предоставлено «Башинформу»
Фото: минспорт Башкирии | предоставлено «Башинформу»
Инсаф Хужабирганов
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27 ноября во Дворце борьбы в Уфе состоится вечер профессионального бокса IBA.PRO 22. Главным событием турнира станет поединок за вакантный титул чемпиона мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) в лёгком весе между уфимским спортсменом Артуром Субханкуловым и кубинцем Энди Крусом.

Для Артура Субханкулова предстоящий бой станет одним из важнейших в профессиональной карьере. Поединок начнется в 18 часов по уфимскому времени (12+).

Артур Субханкулов имеет на своём счету 12 побед, шесть из которых одержал нокаутом, и ни одного поражения. В апреле 2026 года он победил Баходура Усмонова и стал обязательным претендентом на титул IBF. В 2019 году Субханкулов уже боксировал с Крусом на любительском ринге. Тогда победу раздельным решением судей одержал кубинский боксёр. Теперь спортсмены вновь встретятся — на этот раз в профессиональном поединке за чемпионский пояс.

Отметим, что Уфа регулярно принимает крупные турниры по профессиональному боксу. В апреле 2026 года во Дворце борьбы прошёл вечер IBA.PRO 17 с участием спортсменов из разных стран. На ринг выходили и представители Башкирии, в том числе Артур Субханкулов, Данис Габдрафиков, Бекхан Исраилов и Азалия Аминева.

12+

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