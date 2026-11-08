Алсу Насырова из Уфы стала первой чемпионкой мира по самбо в России

Уфимка Алсу Насырова впервые в истории российского самбо завоевала титул чемпиона мира среди незрячих. Об историческом достижении сообщил вице-премьер правительства Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов.
Руслан Хабибов отметил, что женское самбо среди незрячих впервые вошло в программу чемпионата мира в 2026 году. В финальной схватке турнира в Ташкенте Алсу победила представительницу из Молдовы Ине Черней.
После триумфа чемпионка мира сказала напутственные слова родителям незрячих детей.
«Надеюсь, что, посмотрев трансляцию чемпионата мира, родители незрячих девочек и парней убедятся: пусть эти спортсмены не видят, но они выступают на чемпионате мира. И, может быть, это станет толчком для того, чтобы они начали заниматься. Не надо ничего бояться. Спорт — это большие возможности: заниматься любимым делом, которое может помочь вам социализироваться, реабилитироваться, найти друзей, смысл в жизни. Не бойтесь пробовать, не бойтесь ошибаться», — цитирует спортсменку ТАСС.
Ранее башкирский самбист победил на международном турнире в Туле.
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