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16:37 (UTC+5), 08 Ноября 2026

Алсу Насырова из Уфы стала первой чемпионкой мира по самбо в России

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Валентин Пегов предоставлено «Башинформу»
Фото: Валентин Пегов | предоставлено «Башинформу»
Инсаф Хужабирганов
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Уфимка Алсу Насырова впервые в истории российского самбо завоевала титул чемпиона мира среди незрячих. Об историческом достижении сообщил вице-премьер правительства Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов.

Руслан Хабибов отметил, что женское самбо среди незрячих впервые вошло в программу чемпионата мира в 2026 году. В финальной схватке турнира в Ташкенте Алсу победила представительницу из Молдовы Ине Черней. 

После триумфа чемпионка мира сказала напутственные слова родителям незрячих детей.

«Надеюсь, что, посмотрев трансляцию чемпионата мира, родители незрячих девочек и парней убедятся: пусть эти спортсмены не видят, но они выступают на чемпионате мира. И, может быть, это станет толчком для того, чтобы они начали заниматься. Не надо ничего бояться. Спорт — это большие возможности: заниматься любимым делом, которое может помочь вам социализироваться, реабилитироваться, найти друзей, смысл в жизни. Не бойтесь пробовать, не бойтесь ошибаться», — цитирует спортсменку ТАСС.

Ранее башкирский самбист победил на международном турнире в Туле.

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