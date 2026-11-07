ВК «Динамо-Урал» уступил «Зениту» в Уфе

Уфимский ВК «Динамо-Урал» уступил петербургскому «Зениту» в матче шестого тура чемпионата России по волейболу. Встреча в Уфе завершилась со счетом 3:0 (25:12, 25:22, 25:19) в пользу гостей.
Уфимский клуб потерпел два поражения подряд и опустился на 13-е место в турнирной таблице Суперлиги. В следующем матче «Урал» на выезде встретится с кемеровским «Кузбассом».
«Не получилось сыграть в первой партии. Не справились с подачей, нас отодвинули от сетки, вообще не было игры. В раздевалке сейчас было сказано, что это отголосок матча с «Белогорьем». Та игра была тоже беззубая, никакая. Вторая партия была другой, ребята выдохнули. Играем с лидерами чемпионата, эти команды претендуют на чемпионство», - прокомментировал поражение главный тренер команды Андрей Толочко.
Ранее в Уфе волейбольный клуб «Динамо-Урал» обыграл сургутский «Газпром-Югру».
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