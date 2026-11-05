Всемирно известный футболист Криштиану Роналду завершил карьеру в сборной Португалии. Об этом он сообщил в соцсетях.
«Португалия навсегда останется во мне», — написал Роналду.
41-летний футболист ранее заявлял, что завершит карьеру после окончания чемпионата мира. Однако по просьбе тренерского штаба продолжил выступать в матчах Лиги наций. Всего за сборную он провел рекордные 234 матча, в которых отметился 146 голами и 45 результативными передачами. Роналду стал чемпионом Европы (2016) и двукратным победителем Лиги наций УЕФА. Сегодня звездный форвард выложил на своей странице видеообращение для болельщиков на португальском языке.
Жители республики помнят Роналду как друга известной супермодели с башкирскими корнями Ирины Шейк (Ирина Шайхисламова).
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