Лучник Гафур Рахмангулов из Башкирии взял «серебро» чемпионата мира

Лучник из Баймакского района Гафур Рахмангулов стал серебряным призером чемпионата мира. Об этом сообщила региональная Федерация по стрельбе из лука.

В престижных соревнованиях приняли участие 690 спортсменов из 38 стран мира.

Гафур Рахмангулов в составе российской команды завоевал «серебро» среди 84 команд в дисциплине «90-метровый сноуборд «Тарса» (размер слипа 120*60 см). Он выступал вместе с лучниками из Забайкальского края, Дагестана, Бурятии и Калмыкии.

В прошлом году Рахмангулов стал бронзовым призером Кубка мира по стрельбе из лука.