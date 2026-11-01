«Салават Юлаев» упустил победу над «Шанхайскими Драконами»

Сегодня, 1 ноября, уфимский «Салават Юлаев» провёл матч регулярного чемпионата КХЛ против «Шанхайских Драконов». Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» и завершилась обидным поражением гостей со счётом 2:3.

Уфимцы вели 2:0 после двух периодов: во втором периоде шайбы забросили Максим Загребин и Мэттью Маджио. Однако в третьей двадцатиминутке хозяева переломили ход игры. Михаил Науменков отыграл одну шайбу на старте периода, Бретт Мюррей сравнял счёт за две минуты до конца, а Райли Саттер принёс «Драконам» победу за шесть секунд до финальной сирены.

Это поражение стало для «Салавата Юлаева» третьим подряд. С 21 очком уфимцы занимают восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч команда проведёт 4 ноября дома против тольяттинской «Лады».