В Уфе завершился III городской турнир по хоккею памяти Ульфата Мустафина

Сегодня, 31 октября, в Уфе завершился III городской турнир по хоккею с шайбой памяти Ульфата Мустафина. Соревнования прошли в центре, названном в честь бывшего главы администрации столицы.

В турнире приняли участие команды администраций Уфы и Чекмагушевского района, а также коллективы предприятий. По итогам соревнований первое место заняла команда администрации Чекмагушевского района, второе — «Газпром Уфа», третье — АО «УАП „Гидравлика“.

Организаторы отметили лучших игроков в индивидуальных номинациях. В их числе хоккеист команды муниципалитета Александр Ядрышников, удостоенный звания «Лучший защитник».

После завершения соревнований состоялась церемония, во время которой участники почтили память Ульфата Мансуровича Мустафина.

«Турнир по хоккею с шайбой, посвящённый памяти Ульфата Мансуровича Мустафина, уже стал ещё одной доброй традицией нашей спортивной Уфы. И особенно приятно, что с каждым годом он развивается и постепенно выходит за рамки городских соревнований», — сказал заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов.