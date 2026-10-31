В Уфе завершился III городской турнир по хоккею памяти Ульфата Мустафина

Сегодня, 31 октября, в Уфе завершился III городской турнир по хоккею с шайбой памяти Ульфата Мустафина. Соревнования прошли в центре, названном в честь бывшего главы администрации столицы.
В турнире приняли участие команды администраций Уфы и Чекмагушевского района, а также коллективы предприятий. По итогам соревнований первое место заняла команда администрации Чекмагушевского района, второе — «Газпром Уфа», третье — АО «УАП „Гидравлика“.
Организаторы отметили лучших игроков в индивидуальных номинациях. В их числе хоккеист команды муниципалитета Александр Ядрышников, удостоенный звания «Лучший защитник».
После завершения соревнований состоялась церемония, во время которой участники почтили память Ульфата Мансуровича Мустафина.
«Турнир по хоккею с шайбой, посвящённый памяти Ульфата Мансуровича Мустафина, уже стал ещё одной доброй традицией нашей спортивной Уфы. И особенно приятно, что с каждым годом он развивается и постепенно выходит за рамки городских соревнований», — сказал заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов.
«Сегодня команды показали стремление к победе, упорство и умение бороться до последней секунды — именно эти качества ценил Ульфат Мансурович», — сказал заместитель главы администрации Уфы Искандар Саньяров.
Руслан Хабибов отметил, что Ульфат Мустафин был наставником для многих. Он признался, что, когда был ещё молодым министром спорта, часто обращался к Ульфату Мансуровичу за советом.
«Будучи мэром Уфы, он многое сделал для столицы и внёс большой вклад в развитие спорта в нашей республике. При его поддержке развивалась спортивная инфраструктура, появлялись новые площадки, а в 2019 году была создана хоккейная команда администрации города», — сказал Руслан Хабибов.
Руслан Хабибов также сообщил, что обратился к генеральному директору ХК «Салават Юлаев» и президенту федерации хоккея Республики Башкортостан Ринату Баширову с предложением в будущем проводить финальные матчи турнира на «Уфа-Арене».
«Очень хочется, чтобы этот турнир продолжал расти. Уверен, совместными усилиями сможем сделать так, чтобы уже в следующем году участников стало больше, а сам турнир вышел на новый уровень», — сказал Руслан Хабибов.
Ульфат Мустафин возглавлял администрацию города с октября 2018 года. Благодаря его инициативам в Уфе развивалась спортивная инфраструктура, создавались площадки шаговой доступности, поддерживались молодёжные спортивные движения. В 2019 году он основал хоккейную команду муниципалитета. Ульфат Мансурович ушёл из жизни 29 октября 2020 года после тяжёлой борьбы с болезнью, вызванной пневмонией и COVID-19.
Ранее «Башинформ» сообщал, что в Уфе открылся физкультурно-оздоровительный комплекс имени Ульфата Мустафина.
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