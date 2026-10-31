Среда, 4 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Спорт
18:41 (UTC+5), 31 Октября 2026

В Уфе завершился III городской турнир по хоккею памяти Ульфата Мустафина

Победителем стала команда администрации Чекмагушевского района

Добавить в предпочтительные источники Google
администрация Уфы МАКС
Фото: администрация Уфы | МАКС
Эдуард Кускарбеков
Журналист

Сегодня, 31 октября, в Уфе завершился III городской турнир по хоккею с шайбой памяти Ульфата Мустафина. Соревнования прошли в центре, названном в честь бывшего главы администрации столицы.

В турнире приняли участие команды администраций Уфы и Чекмагушевского района, а также коллективы предприятий. По итогам соревнований первое место заняла команда администрации Чекмагушевского района, второе — «Газпром Уфа», третье — АО «УАП „Гидравлика“.

Организаторы отметили лучших игроков в индивидуальных номинациях. В их числе хоккеист команды муниципалитета Александр Ядрышников, удостоенный звания «Лучший защитник».

После завершения соревнований состоялась церемония, во время которой участники почтили память Ульфата Мансуровича Мустафина.

«Турнир по хоккею с шайбой, посвящённый памяти Ульфата Мансуровича Мустафина, уже стал ещё одной доброй традицией нашей спортивной Уфы. И особенно приятно, что с каждым годом он развивается и постепенно выходит за рамки городских соревнований», — сказал заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов.

администрация Уфы МАКС
Фото: администрация Уфы | МАКС

«Сегодня команды показали стремление к победе, упорство и умение бороться до последней секунды — именно эти качества ценил Ульфат Мансурович», — сказал заместитель главы администрации Уфы Искандар Саньяров.

Руслан Хабибов отметил, что Ульфат Мустафин был наставником для многих.  Он признался, что, когда был ещё молодым министром спорта, часто обращался к Ульфату Мансуровичу за советом.

«Будучи мэром Уфы, он многое сделал для столицы и внёс большой вклад в развитие спорта в нашей республике. При его поддержке развивалась спортивная инфраструктура, появлялись новые площадки, а в 2019 году была создана хоккейная команда администрации города», — сказал Руслан Хабибов.

Руслан Хабибов также сообщил, что обратился к генеральному директору ХК «Салават Юлаев» и президенту федерации хоккея Республики Башкортостан Ринату Баширову с предложением в будущем проводить финальные матчи турнира на «Уфа-Арене».

«Очень хочется, чтобы этот турнир продолжал расти. Уверен, совместными усилиями сможем сделать так, чтобы уже в следующем году участников стало больше, а сам турнир вышел на новый уровень», — сказал Руслан Хабибов.

Ульфат Мустафин возглавлял администрацию города с октября 2018 года. Благодаря его инициативам в Уфе развивалась спортивная инфраструктура, создавались площадки шаговой доступности, поддерживались молодёжные спортивные движения. В 2019 году он основал хоккейную команду муниципалитета. Ульфат Мансурович ушёл из жизни 29 октября 2020 года после тяжёлой борьбы с болезнью, вызванной пневмонией и COVID-19.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Уфе открылся физкультурно-оздоровительный комплекс имени Ульфата Мустафина.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru