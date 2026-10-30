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22:29 (UTC+5), 30 Октября 2026

В Уфе волейбольный клуб «Динамо-Урал» обыграл сургутский «Газпром-Югру»

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Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Сергей Николаев

В матче чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги сезона-2026/27 уфимский «Динамо-Урал» на домашней площадке обыграл сургутский «Газпром-Югру» со счётом 3:2.

Уфимцы активно начали встречу: Роман Поталюк вывел команду вперёд – 3:2. Гости отвечали мощными атаками Кирилла Никифорова. Иван Скворцов, вышедший на замену, отметился двумя эйсами, однако к концовке команды подошли при равном счёте – 21:21. В решающие моменты соперник оказался точнее и забрал партию – 23:25.

Во втором сете Илья Сподобец помог уфимцам заработать преимущество – 5:3, но собственная ошибка хозяев и эйс Никифорова позволили сургутянам сравнять счёт. При 14:14 команды обменялись ошибками на подаче. В концовке важные очки для «Газпрома-Югры» набрал Алексей Родичев, а гости сумели дожать соперника – 23:25.

«Динамо-Урал» уверенно вернулся в игру. Два блока на старте сета позволили хозяевам повести 4:0. Уфимцы действовали надёжно как в атаке, так и на блоке, постепенно увеличивая отрыв. К середине партии преимущество достигло восьми очков – 14:6. Кирилл Урсов заработал сетбол и сам же поставил точку в партии – 25:17.

В начале четвёртого сета уфимцы вновь захватили инициативу, но «Газпром-Югра» постепенно выровнял игру. После блока Георгия Серова счёт стал равным – 20:20. В концовке «Динамо-Урал» сумел прибавить и создал задел в два очка – 22:20. Мельников сначала отличился на блоке, а затем результативно завершил атаку, принеся команде победу в партии – 25:23.

На тай-брейке ключевую роль сыграл Кирилл Урсов. Две его результативные атаки вывели уфимцев вперёд – 3:2, а затем доигровщик набрал ещё два очка, увеличив преимущество команды до 7:3. Илья Сподобец отметился эйсом, а Урсов завершил решающий розыгрыш. «Динамо-Урал» выиграл партию со счётом 15:10 и одержал волевую победу в матче.

После этой победы уфимский клуб поднялся на 10 строчку, набрав пять очков. Следующую игру «Динамо-Урал» проведет 4 ноября против «Белогорья» в Туле, а 7 ноября сыграет против «Зенита» в Уфе.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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