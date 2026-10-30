В Уфе волейбольный клуб «Динамо-Урал» обыграл сургутский «Газпром-Югру»

В матче чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги сезона-2026/27 уфимский «Динамо-Урал» на домашней площадке обыграл сургутский «Газпром-Югру» со счётом 3:2.
Уфимцы активно начали встречу: Роман Поталюк вывел команду вперёд – 3:2. Гости отвечали мощными атаками Кирилла Никифорова. Иван Скворцов, вышедший на замену, отметился двумя эйсами, однако к концовке команды подошли при равном счёте – 21:21. В решающие моменты соперник оказался точнее и забрал партию – 23:25.
Во втором сете Илья Сподобец помог уфимцам заработать преимущество – 5:3, но собственная ошибка хозяев и эйс Никифорова позволили сургутянам сравнять счёт. При 14:14 команды обменялись ошибками на подаче. В концовке важные очки для «Газпрома-Югры» набрал Алексей Родичев, а гости сумели дожать соперника – 23:25.
«Динамо-Урал» уверенно вернулся в игру. Два блока на старте сета позволили хозяевам повести 4:0. Уфимцы действовали надёжно как в атаке, так и на блоке, постепенно увеличивая отрыв. К середине партии преимущество достигло восьми очков – 14:6. Кирилл Урсов заработал сетбол и сам же поставил точку в партии – 25:17.
В начале четвёртого сета уфимцы вновь захватили инициативу, но «Газпром-Югра» постепенно выровнял игру. После блока Георгия Серова счёт стал равным – 20:20. В концовке «Динамо-Урал» сумел прибавить и создал задел в два очка – 22:20. Мельников сначала отличился на блоке, а затем результативно завершил атаку, принеся команде победу в партии – 25:23.
На тай-брейке ключевую роль сыграл Кирилл Урсов. Две его результативные атаки вывели уфимцев вперёд – 3:2, а затем доигровщик набрал ещё два очка, увеличив преимущество команды до 7:3. Илья Сподобец отметился эйсом, а Урсов завершил решающий розыгрыш. «Динамо-Урал» выиграл партию со счётом 15:10 и одержал волевую победу в матче.
После этой победы уфимский клуб поднялся на 10 строчку, набрав пять очков. Следующую игру «Динамо-Урал» проведет 4 ноября против «Белогорья» в Туле, а 7 ноября сыграет против «Зенита» в Уфе.
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