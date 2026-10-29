Уфимский баскетбольный клуб «Динамо» вышел в 1/8 финала Кубка России

В Уфе прошел ответный матч 1/16 финала баскетбольного Кубка России 2026/27. Уфимское «Динамо» принимало БК «Барнаул».
Первая игра, которая проходила в столице Алтайского края, завершилась вничью 83:83, а значит, до стартового свистка второго матча равные шансы на выход в следующую стадию имели обе команды.
По итогам игры в Уфе победу одержали хозяева площадки со счетом 78:55. Уфимский БК «Динамо» вышел в 1/8 финала Кубка России.
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