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22:21 (UTC+5), 29 Октября 2026

Уфимский баскетбольный клуб «Динамо» вышел в 1/8 финала Кубка России

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Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Сергей Николаев

В Уфе прошел ответный матч 1/16 финала баскетбольного Кубка России 2026/27. Уфимское «Динамо» принимало БК «Барнаул». 

Первая игра, которая проходила в столице Алтайского края, завершилась вничью 83:83, а значит, до стартового свистка второго матча равные шансы на выход в следующую стадию имели обе команды.

По итогам игры в Уфе победу одержали хозяева площадки со счетом 78:55. Уфимский БК «Динамо» вышел в 1/8 финала Кубка России. 

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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