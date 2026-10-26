В Уфе пройдет хоккейный турнир памяти Ульфата Мустафина

С 26 по 31 октября в Уфе состоится городской турнир по хоккею, посвящённый памяти бывшего главы столичной администрации Ульфата Мустафина.

В соревнованиях примут участие любительские хоккейные команды администраций Уфы и Чекмагушевского района, а также коллективы АО «УАП «Гидравлика» и ХК «Газпром Уфа».

Матчи полуфинального этапа пройдут на площадке спортивного комплекса «Астра» (ул. Ростовская, 16). Финальные игры состоятся на льду Центра спортивной подготовки Республики Башкортостан имени Ульфата Мустафина (ул. Менделеева, 158/4). Вход для зрителей свободный.

Напомним, Ульфат Мустафин ушёл из жизни 29 октября 2020 года после тяжёлой борьбы с болезнью, вызванной пневмонией и COVID-19.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Уфе открылся физкультурно-оздоровительный комплекс имени Ульфата Мустафина.

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