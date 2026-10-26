На чемпионате России по боксу среди женщин в Москве наши спортсменки показали отличные результаты. Об этом сообщил в соцсетях председатель Госсобрания – Курултая РБ Андрей Назаров.



Азалия Аминева стала четырехкратной чемпионкой страны. В финале весовой категории до 66 кг она уверенно победила Анастасию Мамай из Краснодарского края единогласным решением судей. Азалия уже побеждала на чемпионатах России в 2022, 2023 и 2025 годах. Теперь в ее копилке четвертый титул.



Юлия Чумгалакова, которая представляет нашу республику в параллельном зачете, принесла еще одно золото. Она стала семикратной чемпионкой России в весовой категории до 48 кг, одержав победу над Варварой Чеботаревой из Волгоградской области.