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21:14 (UTC+5), 24 Октября 2026

Уфимское «Динамо» обыграло дома «Русичей»

Уфимцы одержали уверенную домашнюю победу над курской командой.

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Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»
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Как рассказали в пресс-службе команды, встреча началась с обмена трёхочковыми и равной борьбы. В первой четверти соперники поочерёдно выходили вперёд, а к её завершению «Русичи» повели — 28:24.

После перерыва «Динамо» усилило давление и ушло на большой перерыв с преимуществом 49:44. В третьей четверти хозяева укрепили лидерство, а к финальной сирене довели разницу до 23 очков — 96:73.

Самым результативным в составе «Динамо» стал Роман Загретдинов — 20 очков, 7 подборов и 2 блок-шота. По 11 очков набрали Тимофей Якушин, Александр Мартынов и Даниил Аксёнов.

«Сегодня в защите провалили первую четверть: пропустили 28 очков. Нам не хватило агрессии и жесткости. В остальных десятиминутках пропускали меньше. Только нужно было с самого начала играть так же. Сейчас готовимся к матчу с «Барнаулом» на Кубке России. Первая встреча завершилась вничью, поэтому домашняя игра 29 октября будет очень важной. Спасибо болельщикам, которые сегодня пришли поддержать команду, приглашаю всех на следующий матч. Нам нужна ваша помощь, чтобы пройти дальше», — прокомментировал исход игры главный тренер «Динамо» Оливер Попович.

Следующим соперником уфимского «Динамо» станет БК «Барнаул». Команды встретятся в рамках 1/16 финала Кубка России. Игра пройдет 29 октября в спорткомплексе «Динамо».

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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