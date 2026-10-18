Экс-игрок уфимского «Салавата Юлаева» потерял отца

Экс-игрок уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов потерял отца. Об этом в социальных сетях сообщила мать хоккеиста Лариса Кузнецова.
Обладатель Кубка Стэнли с начала текущего сезона выступал за «Сибирь». Однако в начале октября после восьми сыгранных матчей он покинул новосибирскую команду. Позже стало известно, что Кузнецов обратился к руководству клуба с просьбой отпустить его из-за тяжелой болезни отца. В ряде СМИ сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии.
Евгений Кузнецов в январе 2026 года пополнил состав «Салавата Юлаева». В общей сложности в прошлом сезоне КХЛ форвард набрал 27 очков (7 голов + 20 результативных передач) в 34 матчах регулярного чемпионата, а также 2 (1+1) очка по итогам 7 встреч в плей-офф.
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