Валерий Багметов назвал задачи уфимского ВК «Динамо-Урал» на новый сезон

«Основная задача была поставлена в виде попадания в тройку сильнейших команд Суперлиги. Она была поставлена еще в годы моей работы президентом клуба, задача осталась прежней. Да, это очень сложно, но, я считаю, что сейчас собран отличный состав, который достоин хороших результатов в этом сезоне», — сказал Багметов.

Он отметил, сегодня команда обеспечена стабильным финансированием, также с прошлого сезона начала выступать на новой площадке Дворца борьбы. Тем не менее, как подчеркнул Валерий Багметов, игрокам не хватает волейбольного комплекса, где можно было бы тренироваться и проводить домашние матчи.

Также на заседании обсудили подготовительный этап команды к чемпионату России и выступления в Кубке России.

«Кубок начался не совсем удачно, но, можно сказать, что это тренировочный процесс. Возможно, что команда из-за тяжелой подготовки на сезон не попала в первую четверку. Потому что основной показатель команды — это чемпионат России. А предыдущие все моменты можно рассматривать как этап подготовки к основным соревнованиям», — подытожил Багметов.

Напомним, в 2025 году Глава Башкирии Радий Хабиров поручил проводить домашние матчи волейбольного клуба «Динамо-Урал» в уфимском Дворце борьбы. По словам руководителя республики, решение принято для более активного использования зала Дворца борьбы во время соревнований.

«Больше смогут приходить зрители. К тому же волейбольная команда показывает хорошие результаты, входит в семёрку сильнейших волейбольных команд нашей страны», — сказал Радий Хабиров.