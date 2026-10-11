В Уфе ушла из жизни экс-капитан ЖХК «Агидель» Юлия Карпова

В башкирской столице на 43-м году жизни не стало бывшего капитана женского хоккейного клуба «Агидель» Юлии Карповой. Печальную новость сообщили в пресс-служба команды. Известно, что экс-хоккеистка боролась с онкологией.

«Клуб выражает искренние соболезнования родным и близким Юлии. Завтрашний матч с СКСО начнется с минуты молчания» - говорится в сообщении.

Юлия Карпова выступала за «Агидель» с 2011 по 2013 год. Также она представляла московский «Спартак», нижегородский СКИФ, екатеринбургское и петербургское «Динамо».

«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким Юлии Карповой.

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