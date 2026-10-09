Системная работа по развитию спорта даёт свои результаты – Глава Башкирии

Наша республика во второй раз стала лучшим спортивным регионом России. В наших новых спортивных объектах – Дворце борьбы, Центре фехтования, комплексе гребного слалома проходят крупные соревнования и тренировочные сборы. Башкирия готовится к строительству Центра прогресса бокса с Академией тенниса, легкоатлетического манежа со Школой олимпийского резерва.
«Такая системная работа по развитию спортивной инфраструктуры даёт свои результаты. Мы гордимся успехами наших спортсменов. Юная гимнастка Полина Дмитриева на чемпионате Европы среди юниоров завоевала 4 золотые медали. На днях Азалия Аминева стала чемпионкой Европы по боксу, теперь уже среди взрослых. Наши паралимпийцы на чемпионате Европы по плаванию выиграли 7 медалей, в том числе 3 золотые. На Кубке мира по самбо среди спортсменов с нарушением зрения башкирские атлеты завоевали 2 золотые и одну бронзовую медали. Мы достойно провели турниры Спартакиады народов России по 6 видам спорта. Наши ребята выиграли 5 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей. На Кубке мира по фехтованию юниоры-рапиристы Амир Фахретдинов и Ростислав Хамдамов в финале разыграли между собой золотую медаль», – рассказал Радий Хабиров на торжественном мероприятии в честь Дня республики.
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