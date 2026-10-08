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22:00 (UTC+5), 08 Октября 2026

В Уфе встретили первых участников мультитурнира «Кубок республик»

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пресс-служба минспорт Башкирии
Фото: пресс-служба | минспорт Башкирии
Инсаф Хужабирганов

В Уфу прилетела делегация из Узбекистана для участия на международном мультитурнире по единоборствам «Кубок республик». Почетных гостей встретил вице-премьер правительства РБ — министр спорта Руслан Хабибов.

В составе делегации Узбекистана — президент Всемирной ассоциации белбогли кураш Муминжон Мурадов, первый вице-президент Международной федерации борьбы на поясах Равшан Дастиров, начальник управления спорта Ташкентской области Рустам Бобокулов и руководитель Центра олимпийской и паралимпийской подготовки Ровшан Гафуров.

«Башкортостан и Узбекистан связывают давние дружеские отношения. И особенно приятно, что наше сотрудничество активно развивается в сфере спорта. У нас много общих интересов и планов. Будем и дальше развивать спортивные связи, проводить совместные соревнования и создавать новые возможности для наших спортсменов», — поприветствовал гостей Руслан Хабибов.

Напомним, впервые в Уфе пройдет международный мультитурнир по единоборствам «Кубок республик». С 8 по 12 октября на площадке Дворца борьбы встретятся порядка 170 участников из Башкортостана и Узбекистана. Соревнования пройдут по корэшу, борьбе на поясах, дзюдо и греко-римской борьбе.

пресс-служба минспорт Башкирии
пресс-служба минспорт Башкирии
пресс-служба минспорт Башкирии
Фото: пресс-служба | минспорт Башкирии
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