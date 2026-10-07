Матч «Салавата Юлаева» собрал более 850 тысяч рублей для детей с ДЦП

Благотворительный матч «Салавата Юлаева» против «Сибири» на «Уфа-Арене» собрал более 850 тысяч рублей для детей с ДЦП. Хоккеисты уфимского клуба в этот день выступали в особой форме. Об этом сообщается на официальном сайте федеральной акции «ДоброFON».

На форму игроков нанесли рисунки детей с ДЦП, а фамилии хоккеистов были написаны Доброшрифтом. Процедуру символического вбрасывания произвел Егор Шумков, болельщик «Салавата» с церебральным параличом. По итогам матча, в котором «юлаевцы» уступили со счетом 2:4, количество зрителей было умножено на 100, и благотворительная программа перечислила 852 200 рублей в благотворительный фонд «Подарок Ангелу»

Напомним, «Салават Юлаев» сегодня сыграет во втором матче против «Сибири».