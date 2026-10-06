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23:58 (UTC+5), 06 Октября 2026

Уфимский «Толпар» уступил дома «Красноярским Рысям»

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пресс-служба МХК «Толпар»
Фото: пресс-служба | МХК «Толпар»
Инсаф Хужабирганов

«Толпар» потерпел поражение от «Красноярских Рысей» в домашнем матче регулярного чемпионата МХЛ со счётом 2:3.

В первом периоде «Толпар» доминировал по броскам, но первыми забили гости. Во втором периоде «Красноярские Рыси» увеличили счёт до 0:2. В третьем периоде «Толпар» сократил отставание благодаря шайбам Александра Ранерта и Алана Шайхлисламова, но не смог отыграться — 2:3.

Старший тренер «Толпара» Евгений Есаулов отметил, что уфимские хоккеисты переоценили свои возможности в начале матча.

«Ужасное начало игры. Больше половины периода, минут 17, наверное, соперник полностью доминировал. Немного получилось создать неплохие моменты, но до конца игры мы так и не смогли найти свою игру. Не забивая голов в равных составах, победить невозможно», — сказал Есаулов.

Ранее сообщалось, что «Толпар» из Уфы примет на домашнем льду соперника из Красноярска.

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