Уфимский «Толпар» уступил дома «Красноярским Рысям»

«Толпар» потерпел поражение от «Красноярских Рысей» в домашнем матче регулярного чемпионата МХЛ со счётом 2:3.

В первом периоде «Толпар» доминировал по броскам, но первыми забили гости. Во втором периоде «Красноярские Рыси» увеличили счёт до 0:2. В третьем периоде «Толпар» сократил отставание благодаря шайбам Александра Ранерта и Алана Шайхлисламова, но не смог отыграться — 2:3.

Старший тренер «Толпара» Евгений Есаулов отметил, что уфимские хоккеисты переоценили свои возможности в начале матча.

«Ужасное начало игры. Больше половины периода, минут 17, наверное, соперник полностью доминировал. Немного получилось создать неплохие моменты, но до конца игры мы так и не смогли найти свою игру. Не забивая голов в равных составах, победить невозможно», — сказал Есаулов.

Ранее сообщалось, что «Толпар» из Уфы примет на домашнем льду соперника из Красноярска.