«Толпар» из Уфы примет на домашнем льду соперника из Красноярска

Сегодня уфимский «Толпар» проведёт очередной матч чемпионата МХЛ сезона 2026-2027. Молодые хоккеисты системы «Салавата Юлаева» откроют домашнюю серию матчем с «Красноярскими Рысями». Начало встречи — 18.30 по уфимскому времени.
«Толпар» в текущем сезоне одержал восемь побед, у команды 54 заброшенные шайбы. «Красноярские Рыси» побеждали два раза, на их счету 29 шайб.
Ранее «Салават Юлаев» проиграл в выездной встрече в Москве ЦСКА.
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