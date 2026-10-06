«Салават Юлаев» опроверг слухи об уходе Виктора Козлова в «Металлург»

В хоккейном клубе «Салават Юлаев» опровергли слухи об уходе главного тренера Виктора Козлова в «Металлург». Ранее в социальных сетях распространились сообщения о том, что магнитогорский клуб провел переговоры с Козловым. Сегодня стало известно, что главный тренер «сталеваров» Андрей Разин был отстранен от должности.

«У Виктора Козлова действующий контракт, он с командой находится на выезде в Новосибирске», — сообщили «Башинформу» в уфимском клубе.

Напомним, «Салават Юлаев» продлил контракт с Виктором Козловым до весны 2027 года.