В Уфе пройдут скачки на приз Главы Башкирии

Конноспортивные состязания ко Дню Республики Башкортостан состоятся в Уфе на ипподроме «Акбузат» 10 октября. Главным событием дня станет розыгрыш приза Главы Башкортостана.
Зрители увидят скачки на лошадях чистокровной верховой породы и на башкирских лошадях, а также заезды на лошадях рысистых пород. Кроме того, гостей ждёт насыщенная программа: выступления звёзд башкирской эстрады, мастер-классы народных ремесленников, ярмарка-продажа натурального кумыса от кумысоделов республики и блюда национальной кухни.
Первые скачки стартуют в 13.00 (6+).
6+
Ранее в Уфе назвали площадки празднования Дня республики.
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