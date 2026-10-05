Уфимские баскетболисты разгромили команду «Новосибирск»

«Динамо» сразу захватило инициативу — 27:14 после первой четверти. После большого перерыва хозяева снова увеличили отрыв, а перед заключительной десятиминуткой вели уже 75:47.
Лучшим игроком матча стал Даниил Аксёнов, он набрал 26 очков и отдал 7 передач. Учалинский баскетболист Роман Загретдинов оформил дабл-дабл — 14 очков и 11 подборов.
Следующий матч башкирская команда проведет 7 октября в Барнауле — против одноимённого клуба в 1/16 финала Кубка России.
Эта победа для уфимцев стала второй на старте сезона, ранее они одержали домашнюю победу над «Барнаулом».
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