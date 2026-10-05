«Салават Юлаев» начнёт серию выездных игр с серьёзным соперником КХЛ

Сегодня «Салават Юлаев» начинает выездную серию игр. Первый матч уфимцы проведут в Москве против ЦСКА.
Начало встречи в 21.30 по уфимскому времени.
Как отметили в клубе, выезд будет непростым и начинать его придётся с одного из самых серьёзных соперников КХЛ.
В рамках выездного тура «Салават Юлаев» сыграет также с новосибирской «Сибирью» и магнитогорским «Металлургом».
Ранее «Салават Юлаев» занял второе место в индексе силы КХЛ, сообщал «Башинформ».
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