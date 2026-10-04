Борцы из Башкирии стали серебряными призёрами Всероссийского турнира

Борцы из Аскинского района Айназ Шартдинов и Эмилия Галиева стали серебряными призёрами Всероссийских соревнований по борьбе на поясах. Турнир прошел в Набережных Челнах. О победе башкирских борцов сообщил глава района Динис Юсупов.

Также на турнире в составе сборной Башкирии выступил Ильмир Сайетов, он занял 5-е место.

Юные борцы тренируются под руководством тренера Фардуса Ахметова в спортшколе села Аскино.

Ранее сообщалось, что горнолыжники из Башкирии выступят на Сурдлимпийских играх.